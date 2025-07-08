Эксперт объяснил, почему ВСУ не удастся прорваться в Курскую и Белгородскую области

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия намерена вернуть позиции, утраченные под натиском российских войск в приграничных районах.
По словам Матвийчука, заявление Сырского связано с договоренностями о возобновлении поставок оружия и техники для ВСУ, достигнутыми главой офиса президента Украины Андреем Ермаком во время визита в США. «Они планируют накопить оружие и пойти в контрнаступление, что также станет сигналом для европейских союзников Киева о том, что Америка опять с нами, поэтому вы должны нарастить военную помощь Украине для дальнейшего противостояния с Россией. Именно для этого Сырский озвучил столь амбициозный план», — пояснил военный эксперт.
Матвийчук уверен, что украинская армия не сможет реализовать сценарий масштабного наступления на территорию России. Он напомнил, что после событий 2024 года, когда ВСУ удалось временно закрепиться в Курской области, российское командование усилило оборону на этих направлениях.
Я уверен, что Вооруженным силам Украины не удастся развернуть масштабное наступление и вторжение на территорию Курской и Белгородской областей. Дело в том, что мы уже научены горьким опытом, поэтому командование ВС РФ сосредоточило достаточно серьезные силы на этих направлениях, которые готовы к любым поползновениям противника. То есть, в случае чего, мы конечно же, отразим контрнаступление ВСУ.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп анонсировал отправку на Украину новых партий вооружения после паузы в снабжении ВСУ.