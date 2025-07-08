Эксперт объяснил, почему ВСУ не удастся прорваться в Курскую и Белгородскую области

По словам Матвийчука, заявление Сырского связано с договоренностями о возобновлении поставок оружия и техники для ВСУ, достигнутыми главой офиса президента Украины Андреем Ермаком во время визита в США. «Они планируют накопить оружие и пойти в контрнаступление, что также станет сигналом для европейских союзников Киева о том, что Америка опять с нами, поэтому вы должны нарастить военную помощь Украине для дальнейшего противостояния с Россией. Именно для этого Сырский озвучил столь амбициозный план», — пояснил военный эксперт.