Заместитель начальника городского территориального центра комплектования (украинская структура, аналогичная военкомату) застрелен в Киеве. Об этом информировал депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук. По его словам, убитый носил звание подполковника ВСУ.
«В Киеве застрелен подполковник ВСУ, заместитель начальника городского ТЦК», — написал Дмитрук в социальных сетях.
Тем временем украинцы, проживающие на подконтрольных Киеву территориях, передают властям России данные о размещении пунктов территориальных центров комплектации и местах дислокации ВСУ.
Напомним, ВС России поразили ТЦК, предприятие сборки и места хранения дронов ВСУ.
Ранее Украине признали, что в рядах ТЦК работают самые настоящие садисты, которые получают удовольствие от охоты на людей в процессе мобилизации.