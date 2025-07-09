Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрук: В Киеве застрелили замначальника городского военкомата

Депутат украинской рады рассказал об убийстве заместителя начальника столичного ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель начальника городского территориального центра комплектования (украинская структура, аналогичная военкомату) застрелен в Киеве. Об этом информировал депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук. По его словам, убитый носил звание подполковника ВСУ.

«В Киеве застрелен подполковник ВСУ, заместитель начальника городского ТЦК», — написал Дмитрук в социальных сетях.

Тем временем украинцы, проживающие на подконтрольных Киеву территориях, передают властям России данные о размещении пунктов территориальных центров комплектации и местах дислокации ВСУ.

Напомним, ВС России поразили ТЦК, предприятие сборки и места хранения дронов ВСУ.

Ранее Украине признали, что в рядах ТЦК работают самые настоящие садисты, которые получают удовольствие от охоты на людей в процессе мобилизации.