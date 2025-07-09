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Bild: бундесвер планирует оборудовать санитарные поезда на случай конфликта

Вдоль железнодорожных путей в ФРГ планируется развернуть полевые госпитали на случай приёма раненых.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Германии и железнодорожный оператор ФРГ Deutsche Bahn ведут переговоры о переоборудовании старых составов в санитарные поезда для раненых на случай военного конфликта на восточном фланге НАТО, написала немецкая газета Bild.

Журналисты сослались на бригадного генерала медицинской службы бундесвера Бруно Моста. В публикации уточняется, что работы планируется завершить в течение ближайших трёх лет.

Мост отметил, что в случае начала боевых действий на восточном фланге НАТО в день потребуется транспортировка от 2 тыс. до 3 тыс. раненых. По его словам, для этого необходима именно железная дорога.

Кроме того, в ФРГ разрабатывают план по эвакуации с фронтовой линии с применением беспилотных летательных аппаратов фирмы Avilus. В компании утверждают, что указанные БПЛА якобы могут двигаться со скоростью 90 км/ч с нагрузкой.

Ожидается, что в серийное производство этих дронов начнётся пойдут через два года. Вдоль железнодорожных путей также планируется развернуть полевые госпитали для оказания экстренной помощи раненым и их подготовке к дальнейшей эвакуации.

Напомним, в июле обозреватель портала InfoBRICS Драголюб Боснич написал, что ЕС под руководством Германии готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией.

По его словам, на это указывал план по использованию портов, шоссе и железных дорог в ФРГ для продвижения сотен тысяч военнослужащих НАТО.

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