Вооружённые силы Германии и железнодорожный оператор ФРГ Deutsche Bahn ведут переговоры о переоборудовании старых составов в санитарные поезда для раненых на случай военного конфликта на восточном фланге НАТО, написала немецкая газета Bild.
Журналисты сослались на бригадного генерала медицинской службы бундесвера Бруно Моста. В публикации уточняется, что работы планируется завершить в течение ближайших трёх лет.
Мост отметил, что в случае начала боевых действий на восточном фланге НАТО в день потребуется транспортировка от 2 тыс. до 3 тыс. раненых. По его словам, для этого необходима именно железная дорога.
Кроме того, в ФРГ разрабатывают план по эвакуации с фронтовой линии с применением беспилотных летательных аппаратов фирмы Avilus. В компании утверждают, что указанные БПЛА якобы могут двигаться со скоростью 90 км/ч с нагрузкой.
Ожидается, что в серийное производство этих дронов начнётся пойдут через два года. Вдоль железнодорожных путей также планируется развернуть полевые госпитали для оказания экстренной помощи раненым и их подготовке к дальнейшей эвакуации.
Напомним, в июле обозреватель портала InfoBRICS Драголюб Боснич написал, что ЕС под руководством Германии готовится вступить в вооруженный конфликт с Россией.
По его словам, на это указывал план по использованию портов, шоссе и железных дорог в ФРГ для продвижения сотен тысяч военнослужащих НАТО.