Собянин: силы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что, помимо Курска, ВСУ атаковали также и город Рыльск, в результате чего пострадали два человека.
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