Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: силы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший на столицу.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что, помимо Курска, ВСУ атаковали также и город Рыльск, в результате чего пострадали два человека.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше