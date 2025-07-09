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Рогов рассказал об успехах ВС РФ на Запорожском направлении

Рогов: ВСУ отступили из Каменского в сторону Степногорска в Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

В ходе боевых действий на Запорожском направлении российские подразделения вытеснили украинские войска из населенного пункта Каменское. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новостями.

«Наши войска выбили подразделения противника из Каменского. Украинские боевики отступили в сторону Степногорска», — сказал Рогов.

Напомним, что ранее Рогов сообщил о том, что российские подразделения осуществили продвижение в восточном секторе Каменского, расположенного на Степногорском операционном направлении в пределах Запорожской области.

Позднее KP.RU писал, что на окраинах села Плавни идут бои между российскими подразделениями и украинскими военными.

Ранее Минобороны РФ информировало, что российские войска нанесли удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского оборонно-промышленного комплекса.