Рогов рассказал об успехах ВС РФ на Запорожском направлении

В ходе боевых действий на Запорожском направлении российские подразделения вытеснили украинские войска из населенного пункта Каменское. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новостями.
«Наши войска выбили подразделения противника из Каменского. Украинские боевики отступили в сторону Степногорска», — сказал Рогов.
Напомним, что ранее Рогов сообщил о том, что российские подразделения осуществили продвижение в восточном секторе Каменского, расположенного на Степногорском операционном направлении в пределах Запорожской области.
Позднее KP.RU писал, что на окраинах села Плавни идут бои между российскими подразделениями и украинскими военными.
Ранее Минобороны РФ информировало, что российские войска нанесли удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского оборонно-промышленного комплекса.