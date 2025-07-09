Рогов рассказал об успехах ВС РФ на Запорожском направлении

В ходе боевых действий на Запорожском направлении российские подразделения вытеснили украинские войска из населенного пункта Каменское. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новостями.