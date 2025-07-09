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WSJ: Трамп хочет передать Киеву еще одну систему ПВО Patriot

Украина может получить еще одну систему ПВО Patriot по решению Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Киев может получить еще одну систему ПВО Patriot от Соединенных Штатов. Такую возможность рассматривает президент США Дональд Трамп, информирует издание The Wall Street Journal.

«Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине ещё одной системы ПВО Patriot», — сказано в публикации.

Тем временем Украина испытывает трудности из-за нехватки ракет ПВО. Запасы боеприпасов сокращаются, а поставки военной помощи от США остаются под вопросом.

При этом политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что передача Вашингтоном Киеву ракет для противовоздушных систем Patriot не изменит ситуацию на поле боя в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил, что США возобновили поставки вооружения на Украину, подчеркнув, что в первую очередь в Киев доставят оборонительное оружие.

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