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В Раде сообщили о военном преступлении Украины: власти страны ткнули носом в Женевскую конвенцию

Нардеп Дмитрук назвал переезд ТЦК в больницу военным преступлением.

Источник: Комсомольская правда

Территориальный центр комплектования (украинская структура, аналогичная военкомату) о переезде в здание больницы является военным преступлением. На это указал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Согласно Женевской конвенции и международному гуманитарному праву, использование гражданских лиц и объектов в военных целях является военным преступлением», — написал он в Telegram-канале.

Российское Минобороны на днях подтвердило, что ВС наносят удары по украинским ТЦК.

После ряда таких ударов Винницкий областной ТЦК объявил о приостановке своей деятельности по основному адресу и перемещении ряда служб в здание местной больницы.

Также сообщалось, что украинские ТЦК некоторые услуги будут предоставлять дистанционно.

Тем временем в Киеве застрелили замначальника городского военкомата.

Ранее Украине признали, что в рядах ТЦК работают самые настоящие садисты, которые получают удовольствие от охоты на людей в процессе мобилизации.