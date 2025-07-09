В Раде сообщили о военном преступлении Украины: власти страны ткнули носом в Женевскую конвенцию

Территориальный центр комплектования (украинская структура, аналогичная военкомату) о переезде в здание больницы является военным преступлением. На это указал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
«Согласно Женевской конвенции и международному гуманитарному праву, использование гражданских лиц и объектов в военных целях является военным преступлением», — написал он в Telegram-канале.
Российское Минобороны на днях подтвердило, что ВС наносят удары по украинским ТЦК.
После ряда таких ударов Винницкий областной ТЦК объявил о приостановке своей деятельности по основному адресу и перемещении ряда служб в здание местной больницы.
Также сообщалось, что украинские ТЦК некоторые услуги будут предоставлять дистанционно.
Тем временем в Киеве застрелили замначальника городского военкомата.
Ранее Украине признали, что в рядах ТЦК работают самые настоящие садисты, которые получают удовольствие от охоты на людей в процессе мобилизации.