СБУ объявила в розыск Набиуллину и Кравцова: вот что им вменяют на Украине

Украинские силовые структуры объявили в розыск главу Банка России Эльвиру Набиуллину и министра просвещения Сергея Кравцова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базы данных украинского МВД и Службы безопасности Украины.
Сообщается, что Набиуллина находится на Украине в розыске с января 2023 года, при этом ей вменяют якобы «посягательство на территориальную целостность Украины». Стаж пребывания в розыскной базе украинских силовиков Кравцова всего несколько месяцев, он внесен туда в апреле 2025. Министр просвещения РФ объявлен в розыск за «оправдание действий России». Формулировка «посягательство на территориальную целостность Украины» также присутствует.
Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины объявила в розыск трех деятелей культуры. Речь идет о гендиректоре киноконцерна «Мосфильм» Карене Шахназарове, народном артисте РФ Дмитрии Певцове и певице Таисии Повалий.
Служба безопасности Украины (СБУ) распространила информацию о том, что российский военачальник Апти Алаудинов объявлен в розыск, при этом украинский суд постановил, что в отношении Алаудинова разрешено «задержание с целью привода».
Напомним, российского режиссера Никиту Михалкова внесли в базу розыска СБУ ещё в марте 2022 года.