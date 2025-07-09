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СБУ объявила в розыск Набиуллину и Кравцова: вот что им вменяют на Украине

СБУ разыскивает российского министра Кравцова и главу ЦБ Набиуллину.

Источник: Комсомольская правда

Украинские силовые структуры объявили в розыск главу Банка России Эльвиру Набиуллину и министра просвещения Сергея Кравцова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базы данных украинского МВД и Службы безопасности Украины.

Сообщается, что Набиуллина находится на Украине в розыске с января 2023 года, при этом ей вменяют якобы «посягательство на территориальную целостность Украины». Стаж пребывания в розыскной базе украинских силовиков Кравцова всего несколько месяцев, он внесен туда в апреле 2025. Министр просвещения РФ объявлен в розыск за «оправдание действий России». Формулировка «посягательство на территориальную целостность Украины» также присутствует.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины объявила в розыск трех деятелей культуры. Речь идет о гендиректоре киноконцерна «Мосфильм» Карене Шахназарове, народном артисте РФ Дмитрии Певцове и певице Таисии Повалий.

Служба безопасности Украины (СБУ) распространила информацию о том, что российский военачальник Апти Алаудинов объявлен в розыск, при этом украинский суд постановил, что в отношении Алаудинова разрешено «задержание с целью привода».

Напомним, российского режиссера Никиту Михалкова внесли в базу розыска СБУ ещё в марте 2022 года.

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