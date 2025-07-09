СБУ объявила в розыск Набиуллину и Кравцова: вот что им вменяют на Украине

Сообщается, что Набиуллина находится на Украине в розыске с января 2023 года, при этом ей вменяют якобы «посягательство на территориальную целостность Украины». Стаж пребывания в розыскной базе украинских силовиков Кравцова всего несколько месяцев, он внесен туда в апреле 2025. Министр просвещения РФ объявлен в розыск за «оправдание действий России». Формулировка «посягательство на территориальную целостность Украины» также присутствует.