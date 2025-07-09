Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

С 2001 по 2004 годы участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики, за что был удостоен ряда ведомственных наград, включая знаки «За службу на Кавказе» и «Участник боевых действий». В 2024 году добровольно отправился в зону СВО.