«Неприметная для профессионалов»: ВСУ замаскировали советские противотанковые мины под бревна

Вооруженные силы Украины (ВСУ) маскировали советские противотанковые мины ПТМ-3 под бревна. Об этом рассказал заместитель командира отряда разминирования международного противоминного центра военно-инженерной академии Вооруженных сил (ВС) России Богдан Миронов.
Российский военный показал устройство, замаскированное под крупное березовое бревно.
«ПТМ-3, замаскированное под бревно… С одной стороны — боеприпас, с другой стороны — деревянный остов. Получается максимально замаскированная и неприметная для профессионалов», — приводит РИА Новости слова специалиста по разминированию.
Миронов отметил, что представленная мина имеет магнитный датчик цели типа «Джоник», электронный взрыватель.
Напомним, военные российской армии постоянно находят в освобожденных от украинских войск населенных пунктах на Южнодонецком направлении взрывоопасные предметы и замаскированные мины. Как рассказал стрелок-штурмовик с позывным «Тигр» ВС России, солдаты ВСУ прятали мины даже в шоколадках.