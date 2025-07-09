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Безэкипажный катер ВСУ попал в руки российских специалистов: вот что они выяснили

Безэкипажный катер ВСУ попал в руки специалистов из РФ, он был снят на видео.

Источник: Комсомольская правда

Безэкипажный катер ВСУ оказался в руках российских военных, когда двигался по направлению к Крыму из Одессы. Его передали для исследования в Центр специального назначения «Барс-Сармат». Специалисты изучают боевую машину и сняли видео, демонстрируя внутреннюю «начинку» безэкипажного катера.

Сообщается, что запас хода агрегата составляет около 400 километров, при этом он может нести порядка 150 килограммов взрывчатого вещества и может развивать скорость до 90 километров в час.

«По классификации Министерства обороны РФ данный объект является безэкипажным катером с инерционной системой навигации. Он сделан на базе гидроцикла производства Мексики», — цитирует РИА Новости комментарий российского специалиста.

Также в публикации сказано, что объект заметно доработан, но практически все изменения вносились в него кустарным путем.

Ранее сообщалось, что в Черном море ликвидировали безэкипажный катер ВСУ.

Также сообщалось, что в акватории Черного моря нейтрализован украинский надводный беспилотник.

Накануне в Новосроссийске почти шесть часов отражали атаку безэкипажных катеров ВСУ, подробности здесь на KP.RU.