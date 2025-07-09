Ещё один омский боец СВО вернулся из украинского плена

Переговорный процесс строился по принципу обмена «всех на всех». Предварительные соглашения между Россией и Украиной относительно обмена военнопленными были достигнуты 2 июня в Стамбуле. Согласно договоренностям, приоритет в обмене «всех на всех» отдается двум группам пленных: раненым и серьезно больным, а также лицам, не достигшим 25-летнего возраста.