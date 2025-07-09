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Ещё один омский боец СВО вернулся из украинского плена

Об этом сообщил депутат Госдумы Олег Смолин.

В результате очередного обмена пленными, боец, участвовавший в специальной военной операции и родом из Омской области, был освобожден из украинского плена.

Об этом проинформировал депутат Госдумы Олег Смолин, ссылаясь на информацию, полученную от Татьяны Москальковой, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

В письме Москальковой говорится, что 26 июня 2025 года Александр Евгеньевич, военнослужащий, по поводу которого ранее поступал запрос, вернулся на российскую территорию в рамках обмена военнопленными.

Переговорный процесс строился по принципу обмена «всех на всех». Предварительные соглашения между Россией и Украиной относительно обмена военнопленными были достигнуты 2 июня в Стамбуле. Согласно договоренностям, приоритет в обмене «всех на всех» отдается двум группам пленных: раненым и серьезно больным, а также лицам, не достигшим 25-летнего возраста.

Ранее мы писали, что среди вернувшихся россиян из украинского плена оказались 11 мужчин из Омской области в возрасте от 44 до 59 лет.

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