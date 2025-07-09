ВСУ примотали гранату к иконе в курском приграничье: российские саперы обнаружили опасный предмет по одному признаку

В освобожденном от ВСУ курском приграничье российские саперы продолжают разминирование территорий и продолжают находить заминированные ВСУ предметы. Одна из последних опасных находок — икона, которую обнаружили в одном из домов ВС РФ. Об этом ТАСС сообщил командир саперной роты с позывным Гермес.
По его словам, дом, в котором наши икону, был сильно разрушен, везде беспорядок, а на столе аккуратно лежала чистая икона.
«Мы же понимаем, что она просто так лежать не может. Подошли, аккуратно посмотрели: в столе просверлены отверстия и снизу довольно кустарно примотана граната», — сказал собеседник агентства.
Гермес добавил, что чеки уже не было, вместо нее была вставлена обычная проволока. И если бы икону подняли, СВУ сработало бы.
«Икона была ручной работы, деревянная, под стеклом и причем немаленькая. Такая, что человек бы ее хотел забрать», — заключил сапер.
В апреле прошлого года во ввозимой в Россию партии православных икон и церковной утвари из Украины сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатку иностранного производства. Позже кадры осмотра микроавтобуса «Мерседес Спринтер» с прицепом на международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» опубликовали в Сети.
Позже перед новогодними праздниками в Сети появились страшилки об «иконах и игрушках», что взрываются в руках «так, что вылетают стекла в соседних домах».