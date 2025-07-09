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Силы ПВО России за ночь сбили 86 украинских БПЛА над девятью регионами

Российская система противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожила и перехватила 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Источник: Life.ru

По данным оборонного ведомства, атака была отражена над территорией девяти российских регионов. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Курской областью — там уничтожили 23 БПЛА. Над Брянской и Тульской областью сбили 16 и 15 дронов соответственно. По 12 аппаратов было уничтожено над территорией Белгородской и Орловской областей. Четыре беспилотника расчёты ПВО сбили в Московском регионе, при этом два из них летели на Москву.

Кроме того, ещё два дрона были ликвидированы над Смоленской областью, и по одному — над Воронежской и Рязанской областями.

Ранее Life.ru писал, что в результате атаки украинских БПЛА на Курск погибли три человека, семь пострадали. ВСУ нанесли удар прямо по пляжу, где отдыхали мирные жители. Противник также обстрелял больницу в Рыльске, где также пострадали два человека.

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