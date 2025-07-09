Силы ПВО России за ночь сбили 86 украинских БПЛА над девятью регионами

По данным оборонного ведомства, атака была отражена над территорией девяти российских регионов. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Курской областью — там уничтожили 23 БПЛА. Над Брянской и Тульской областью сбили 16 и 15 дронов соответственно. По 12 аппаратов было уничтожено над территорией Белгородской и Орловской областей. Четыре беспилотника расчёты ПВО сбили в Московском регионе, при этом два из них летели на Москву.
Кроме того, ещё два дрона были ликвидированы над Смоленской областью, и по одному — над Воронежской и Рязанской областями.
Ранее Life.ru писал, что в результате атаки украинских БПЛА на Курск погибли три человека, семь пострадали. ВСУ нанесли удар прямо по пляжу, где отдыхали мирные жители. Противник также обстрелял больницу в Рыльске, где также пострадали два человека.