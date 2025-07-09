Над Воронежской областью сбили один украинский беспилотник

Минувшей ночью дежурными силами ПВО над одним из городов Воронежской области обнаружен и уничтожен один дрон. Об этом в своем телеграм-канале сегодня, 9 июля, написал губернатор Александр Гусев.
— Пострадавших и разрушений нет, — уточнил глава региона.
По данным Минобороны РФ, этой ночью над десятью регионами страны, включая Воронежскую область, уничтожили 86 беспилотников ВСУ.
Что касается режима атаки БПЛА, который был объявлен над Воронежской областью накануне, 8 июля, в 22:26, то он до сих пор сохраняется.
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