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Рогов сообщил о продвижении ВС РФ к границе с Днепропетровской областью

Российские войска приблизились к ещё одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы России продвинулись вперёд в районе сёл Вольное Поле и Зеленое Поле в ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Указанные населённые пункты находятся возле границы с Днепропетровской областью.

«Наши войска продвинулись в районе сёл Вольное Поле и Зелёное Поле, освободив свыше 4 квадратных километров», — отметил Рогов, которого цитирует РИА Новости.

Сопредседатель координационного совета также уточнил, что ВС РФ приблизились к ещё одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью.

Напомним, 6 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении села Поддубное в Донецкой Народной Республике. Военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с aif.ru подчеркнул, что это событие является пунктом на пути к продвижению российской армии к Днепропетровской области.