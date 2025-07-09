Рогов сообщил о продвижении ВС РФ к границе с Днепропетровской областью

Напомним, 6 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении села Поддубное в Донецкой Народной Республике. Военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с aif.ru подчеркнул, что это событие является пунктом на пути к продвижению российской армии к Днепропетровской области.