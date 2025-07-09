Вооружённые силы России продвинулись вперёд в районе сёл Вольное Поле и Зеленое Поле в ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Указанные населённые пункты находятся возле границы с Днепропетровской областью.
«Наши войска продвинулись в районе сёл Вольное Поле и Зелёное Поле, освободив свыше 4 квадратных километров», — отметил Рогов, которого цитирует РИА Новости.
Сопредседатель координационного совета также уточнил, что ВС РФ приблизились к ещё одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью.
Напомним, 6 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении села Поддубное в Донецкой Народной Республике. Военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с aif.ru подчеркнул, что это событие является пунктом на пути к продвижению российской армии к Днепропетровской области.