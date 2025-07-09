Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин назвал мир на Украине смертью для главы киевского режима Владимира Зеленского, который уже давно потерял самостоятельность.
«Для Зеленского мир — это смерть. Поверьте мне, не только политическая. Потому что он человек уже несамостоятельный давно», — сказал экс-глава правительства РФ, отметив, что сейчас украинским лидером «рулят» из Великобритании и ФРГ.
Степашин не исключает, что украинский лидер может под давлением президента США Дональда Трампа пойти на соглашения о мире на условиях, которые предлагает Москва.
«Либо, что теперь сделаешь? Есть термин — принуждение к миру, господин Трамп нам показал, как можно действовать в этой истории», — заявил он.
Накануне американский геополитический аналитик Скотт Риттер заявил, что дальнейшие поставки оружия США не принесут результата для Украины. По его словам, у Зеленского уже не осталось выбора, конфликт пора завершать.