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Степашин назвал мир на Украине смертью для Зеленского

Степашин заявил, что Зеленским «рулят» из Британии и ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин назвал мир на Украине смертью для главы киевского режима Владимира Зеленского, который уже давно потерял самостоятельность.

«Для Зеленского мир — это смерть. Поверьте мне, не только политическая. Потому что он человек уже несамостоятельный давно», — сказал экс-глава правительства РФ, отметив, что сейчас украинским лидером «рулят» из Великобритании и ФРГ.

Степашин не исключает, что украинский лидер может под давлением президента США Дональда Трампа пойти на соглашения о мире на условиях, которые предлагает Москва.

«Либо, что теперь сделаешь? Есть термин — принуждение к миру, господин Трамп нам показал, как можно действовать в этой истории», — заявил он.

Накануне американский геополитический аналитик Скотт Риттер заявил, что дальнейшие поставки оружия США не принесут результата для Украины. По его словам, у Зеленского уже не осталось выбора, конфликт пора завершать.

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