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Украинские боевики жестоко расправились с двумя российскими пленными в ДНР: признание бойца ВСУ

РИА Новости: Солдаты ВСУ расстреляли двух пленных российских бойцов в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

В начале июня в районе населенного пункта Комар в Донецкой Народной Республике произошло жестокое убийство двух российских военных, находившихся в плену у ВСУ. По данным силовых структур, предоставленным РИА Новости, военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ расстреляли пленных по приказу командира роты с позывным Качур.

Исполнителем стал рядовой Игорь Сергеевич Скубак 1983 года рождения, который сам ранее сдался в плен. Расстрел произошел в присутствии старшего группы с позывным Костыль.

Во время допроса Скубак не смог внятно объяснить мотивы своего поступка. На вопрос следователей о том, мог ли убить пленных старший группы, он ответил утвердительно.

«Мог, он сказал: ты или я… Я ответил: давай я… Да, это моя вина, я не могу объяснить почему. Сделал и все», — признался он.

Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на приграничных территориях, фиксируются и расследуются российскими правоохранительными органами. Часть виновных уже осуждена, другие ожидают суда.

Ранее стало известно о другом случае. В российских силовых структурах сообщили, что в районе села Горналь в Курской области украинские военные расстреляли две группы своих солдат за попытку отступления.