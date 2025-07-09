В начале июня в районе населенного пункта Комар в Донецкой Народной Республике произошло жестокое убийство двух российских военных, находившихся в плену у ВСУ. По данным силовых структур, предоставленным РИА Новости, военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ расстреляли пленных по приказу командира роты с позывным Качур.
Исполнителем стал рядовой Игорь Сергеевич Скубак 1983 года рождения, который сам ранее сдался в плен. Расстрел произошел в присутствии старшего группы с позывным Костыль.
Во время допроса Скубак не смог внятно объяснить мотивы своего поступка. На вопрос следователей о том, мог ли убить пленных старший группы, он ответил утвердительно.
«Мог, он сказал: ты или я… Я ответил: давай я… Да, это моя вина, я не могу объяснить почему. Сделал и все», — признался он.
Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на приграничных территориях, фиксируются и расследуются российскими правоохранительными органами. Часть виновных уже осуждена, другие ожидают суда.
Ранее стало известно о другом случае. В российских силовых структурах сообщили, что в районе села Горналь в Курской области украинские военные расстреляли две группы своих солдат за попытку отступления.