В Самарской области спустя пять часов объявили отбой опасности атаки БПЛА

Официальной информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях, связанных с атакой беспилотников, за это время нет. Аэропорт Курумоч сейчас работает в обычном режиме, самолеты вылетают и приземляются по расписанию.
А вот 3 и 4 июля в небе над Самарской областью сбили по беспилотнику. Их перехватили дежурные средства ПВО.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше