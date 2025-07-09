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В Самарской области спустя пять часов объявили отбой опасности атаки БПЛА

Отбой угрозы атаки беспилотников объявили утром 9 июля в Самаре и области.

Источник: Комсомольская правда

Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в Самарской области утром 9 июля. Напомним, что сообщение об угрозе появилось в приложении МЧС ночью, а спустя примерно пять часов, около 09.00, был объявлен отбой.

Официальной информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях, связанных с атакой беспилотников, за это время нет. Аэропорт Курумоч сейчас работает в обычном режиме, самолеты вылетают и приземляются по расписанию.

А вот 3 и 4 июля в небе над Самарской областью сбили по беспилотнику. Их перехватили дежурные средства ПВО.

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