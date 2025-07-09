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Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на городской пляж в Курске

Трое пострадавших при атаке ВСУ на пляж в Курске находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Врачи диагностировали тяжелое состояние у трех из семи пострадавших при ударе украинской армии по городскому пляжу в Курске. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«После обследования медики диагностировали тяжёлое состояние у трёх раненых … Людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно!» — написал врио главы региона в Telegram-канале.

Хинштейн уточнил, что среди тяжело пострадавших есть ребенок. Он рассказал, что пострадавший пятилетний ребенок, закрывал собой мать.

«У него тяжёлые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребенка вместе с мамой в Москву», — рассказал врио губернатора.

Напомним, в результате удара украинских войск по городскому пляжу в Курске в минувший вторник, 7 июля, погибли три человека. Хинштейн сообщил, что все погибшие — мужчины, а один из них был сотрудником Росгвардии.

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