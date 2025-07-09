Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на городской пляж в Курске

Врачи диагностировали тяжелое состояние у трех из семи пострадавших при ударе украинской армии по городскому пляжу в Курске. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«После обследования медики диагностировали тяжёлое состояние у трёх раненых … Людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно!» — написал врио главы региона в Telegram-канале.
Хинштейн уточнил, что среди тяжело пострадавших есть ребенок. Он рассказал, что пострадавший пятилетний ребенок, закрывал собой мать.
«У него тяжёлые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребенка вместе с мамой в Москву», — рассказал врио губернатора.
Напомним, в результате удара украинских войск по городскому пляжу в Курске в минувший вторник, 7 июля, погибли три человека. Хинштейн сообщил, что все погибшие — мужчины, а один из них был сотрудником Росгвардии.