Российские войска перехватили переговоры иностранных наемников ВСУ на польском и английском языках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отмечает издание, все произошло в Херсонской области. Там, согласно сообщению российских силовиков, в рядах ВСУ все чаще слышны иностранные языки. В первую очередь, польский и английский.
«Иностранная речь слышна в радиоперехватах. Чаще всего это англичане либо поляки», — сказал собеседник издания.
Он также добавил, что в Херсонской области наемников ВСУ присутствует больше, чем в других регионах. Все из-за относительной стабильности и крупной водной преграды. Благодаря ним иностранные боевики чувствуют себя в безопасности. При этом сам Киев старается не отправлять их на опасные направления.
«Разумеется, туда, где есть прямой огневой контакт, например, на островную зону, их не отправляют», — подытожил собеседник РИАН.
Тем временем в Курской области продолжают разбираться с последствиями вторжения ВСУ. Так, были найдены советские противотанковые мины, замаскированные под бревна. Они имели электронный взрыватель, а также датчик цели. Причем обнаружить их было весьма сложно.