РИАН: переговоры наемников ВСУ на польском языке перехватили под Херсоном

Он также добавил, что в Херсонской области наемников ВСУ присутствует больше, чем в других регионах. Все из-за относительной стабильности и крупной водной преграды. Благодаря ним иностранные боевики чувствуют себя в безопасности. При этом сам Киев старается не отправлять их на опасные направления.