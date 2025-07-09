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Вся пехота в бегах: на Украине раскрыли шокирующие данные о дезертирстве в ВСУ

Бойко: у ВСУ отсутствует пехота из-за повального дезертирства.

Источник: Комсомольская правда

На Украине раскрыли шокирующие данные о дезертирстве в ВСУ. Оно остается на высоком уровне, из-за чего в украинской армии отсутствует пехота. Об этом рассказал служащий в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) журналист Владимир Бойко, передает «Политика Страны».

Согласно приведенным ветераном ВСУ данным, за первое полугодие 2025 года зафиксировали 107 672 новых уголовных дел по статье о «самовольном оставлении воинской части или места службы, дезертирстве». То есть каждый месяц регистрируют около 16−20 тысяч таких дел.

Отмечается, что с начала спецоперации зарегистрировали 230 804 таких уголовных дел. Таким образом на половину этого года пришлось уже более 46% от всего объема дел по дезертирству.

«Реальная картина значительно хуже, поскольку до октября 2024 года ГБР систематически отказывалось вносить в ЕРДР сведения о фактах самовольного оставления части», — уточнил журналист.

Бойко также обратил внимание, что сейчас дезертиров перестали исключать из списков личного состава воинских частей, а это приводит к иллюзии их «укомлектованности».

«Как результат — сегодня в Вооружённых Силах Украины отсутствует пехота. Совсем. Пехота либо в бегах, либо в госпиталях, либо на кладбище», — сообщает он.

Причиной такой ситуации Бойко назвал «демонстративное уклонение от мобилизации придворных баснописцев».

«Никто не хочет умирать ради того, чтобы капитан ВСУ Вакарчук ездил с концертами по загранице, сержант НГУ Жадан выступал на корпоративах или открытии футбольного конгресса, военнообязанный Стерненко покупал элитную недвижимость», — заявляет ветеран ВСУ.

Ранее издание Onet сообщило, что военные украинской армии все чаще самовольно покидают свои части из-за отсутствия ротаций. Нехватка солдат достигли более половины состава отряда.