На Украине раскрыли шокирующие данные о дезертирстве в ВСУ. Оно остается на высоком уровне, из-за чего в украинской армии отсутствует пехота. Об этом рассказал служащий в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) журналист Владимир Бойко, передает «Политика Страны».
Согласно приведенным ветераном ВСУ данным, за первое полугодие 2025 года зафиксировали 107 672 новых уголовных дел по статье о «самовольном оставлении воинской части или места службы, дезертирстве». То есть каждый месяц регистрируют около 16−20 тысяч таких дел.
Отмечается, что с начала спецоперации зарегистрировали 230 804 таких уголовных дел. Таким образом на половину этого года пришлось уже более 46% от всего объема дел по дезертирству.
«Реальная картина значительно хуже, поскольку до октября 2024 года ГБР систематически отказывалось вносить в ЕРДР сведения о фактах самовольного оставления части», — уточнил журналист.
Бойко также обратил внимание, что сейчас дезертиров перестали исключать из списков личного состава воинских частей, а это приводит к иллюзии их «укомлектованности».
«Как результат — сегодня в Вооружённых Силах Украины отсутствует пехота. Совсем. Пехота либо в бегах, либо в госпиталях, либо на кладбище», — сообщает он.
Причиной такой ситуации Бойко назвал «демонстративное уклонение от мобилизации придворных баснописцев».
«Никто не хочет умирать ради того, чтобы капитан ВСУ Вакарчук ездил с концертами по загранице, сержант НГУ Жадан выступал на корпоративах или открытии футбольного конгресса, военнообязанный Стерненко покупал элитную недвижимость», — заявляет ветеран ВСУ.
Ранее издание Onet сообщило, что военные украинской армии все чаще самовольно покидают свои части из-за отсутствия ротаций. Нехватка солдат достигли более половины состава отряда.