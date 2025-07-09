Украинская администрация ушла из Херсона: «пилит» финансовые потоки на дистанционке

Как сообщил глава региона, некоторые ведомства Херсона переехали еще дальше. По его словам, херсонские суды находятся на дистанционке в Одессе, управления соцзащиты и культуры — в Николаевской области, в ряд госструктур «занесло даже на Западную Украину».