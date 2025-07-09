Украинская администрация ушла из Херсона: «пилит» финансовые потоки на дистанционке

Назначенная Киевом администрация, руководители местной Службы безопасности Украины (СБУ), полицейские и прокуратуры покинули Херсон. Они управляют правобережной частью Херсонской области дистанционно из Николаева. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Как сообщил глава региона, некоторые ведомства Херсона переехали еще дальше. По его словам, херсонские суды находятся на дистанционке в Одессе, управления соцзащиты и культуры — в Николаевской области, в ряд госструктур «занесло даже на Западную Украину».
Сальдо отметил, что такая «диаспора» дистанционно влияет на подрывную работу против жителей левобережной части региона, а также «пилит» финансовые потоки.
«Могу сказать твердо — назад в Херсон на постоянную основу они никогда уже не вернутся», — добавил он.
Ранее появилось сообщение, что Херсон превратился в приближающуюся к боевым действиям зону, где размещены подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате киевские ставленники боятся приезжать туда, а городская администрация существует лишь формально.