Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования курянам после атаки ВСУ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале прокомментировал трагические события в Курской области. Глава региона подчеркнул, что Воронежская область готова оказать соседям всю необходимую помощь.

Источник: Максим Блинов/POOL/ТАСС

Напомним, накануне вечером ВСУ нанесли удар по пляжу в Курске, где находились мирные жители. Три человека погибли, семеро, включая пятилетнего ребенка, ранены. Также удары были нанесены по больнице в районном центре и по сельхозпредприятию.

«Целенаправленным атакам по мирным людям нет оправданий. От всех воронежцев выражаю искренние соболезнования родственникам погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Александр Гусев.

Воронежская область также в ночь с 8 на 9 июля подверглась атаке ВСУ, в регионе был сбит как минимум один беспилотник. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.