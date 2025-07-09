Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования курянам после атаки ВСУ

Напомним, накануне вечером ВСУ нанесли удар по пляжу в Курске, где находились мирные жители. Три человека погибли, семеро, включая пятилетнего ребенка, ранены. Также удары были нанесены по больнице в районном центре и по сельхозпредприятию.
«Целенаправленным атакам по мирным людям нет оправданий. От всех воронежцев выражаю искренние соболезнования родственникам погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Александр Гусев.
Воронежская область также в ночь с 8 на 9 июля подверглась атаке ВСУ, в регионе был сбит как минимум один беспилотник. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.