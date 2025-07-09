Эксперт раскрыл планы Киева — ВСУ готовят «неприятный сюрприз»

Эксперт считает, что украинские ВС могут не просто усилить оборону на Красноармейском и Новопавловском направлениях, но и решиться на контратаки. «Противник готовит для нас весьма неожиданный и неприятный сюрприз. Мы должны учитывать этот факт и быть готовыми к отражению контратак и контрударов ВСУ», — говорит Матвейчук.