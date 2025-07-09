Эксперт раскрыл планы Киева — ВСУ готовят «неприятный сюрприз»

Вывод о подготовке украинскими ВС «неприятного сюрприза» для российских группировок эксперт сделал после заявления главкома ВСУ Александра Сырского. По окончании заседания ставки с участием президента Украины Владимира Зеленского военачальник объявил о намерении восстановить позиции ВСУ в районах, близких к России. Сырский добавил, что подразделениям приказано активнее защищать территории у села Новопавловка Днепропетровской области и Красноармейска — транспортного узла, который находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка, пишет «Инфо 24».
По мнению Анатолия Матвейчука, заявления Сырского необходимо принимать во внимание. Украинская армия под его командованием терпит поражение, поэтому он будет стараться исправить ситуацию, чтобы «реабилитировать» себя в глазах Зеленского. Эксперт предположил, что в ближайшее время обстановка на фронте станет сложнее.
По данным Матвейчука, украинская власть сосредоточила крупные силы для удара. Эксперт предполагает, что главным направлением для наступления ВСУ станет район линии противостояния рядом с Красноармейском. «Вооруженные силы Украины подготовили достаточно большие резервы, общая численность которых может достигать 20 тысяч военнослужащих — это около 5−6 полноценных бригад», — сказал Матвейчук.
Эксперт считает, что украинские ВС могут не просто усилить оборону на Красноармейском и Новопавловском направлениях, но и решиться на контратаки. «Противник готовит для нас весьма неожиданный и неприятный сюрприз. Мы должны учитывать этот факт и быть готовыми к отражению контратак и контрударов ВСУ», — говорит Матвейчук.
На Западе также считают важным Красноармейское направление. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис предупредил, что отступление ВСУ из Красноармейска станет окончанием сражения за Донбасс. Подполковник армии Соединенных Штатов Дэниэл Дэвис уверен, что потеря украинскими силами Красноармейска приведет к возникновению коллапса на всей линии фронта. Эксперт подтвердил, что этот город с тактической точки зрения более важен, чем Сумы, Харьков и Запорожье. Он добавил, что поражение ВСУ на этом направлении предоставит Армии России существенные преимущества.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал об успехах ВС РФ в районе Красноармейска: бойцы охватывают территорию города и лишают ВСУ логистических путей.