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ВС РФ ударили высокоточным оружием по украинским военным аэродромам

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. ВС РФ в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами “Кинжал” и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

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