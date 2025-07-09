ВС РФ ударили высокоточным оружием по украинским военным аэродромам

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами “Кинжал” и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
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