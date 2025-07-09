ВСУ за сутки потеряли более 170 боевиков в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и батальона беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Варачино, Яблоновка, Юнаковка, Писаревка, Садки и Новая Сечь Сумской области», — говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, в Харьковской области они нанесли поражение подразделениям танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Ольховатки, Хатнего и Мелового.
«ВСУ потеряли более 170 военнослужащих. Уничтожены девять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств», — добавили в МО РФ.