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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 205 военнослужащих, два танка и бронемашину в зоне ответственности российской группировки «Восток», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, группировка войск «Восток» нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Камышеваха, Вольное Поле, Воскресенка Донецкой Народной Республики, Темировка, Ольговское, Малиновка, Полтавка Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке министерства.