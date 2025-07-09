Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

По данным ведомства, группировка войск «Восток» нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Камышеваха, Вольное Поле, Воскресенка Донецкой Народной Республики, Темировка, Ольговское, Малиновка, Полтавка Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сводке министерства.