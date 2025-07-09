Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Родинское, Димитров, Муравка, Удачное, Петровское, Гродовка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.