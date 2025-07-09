Группировка «Запад» улучшила положение в зоне СВО за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Благодатовка Харьковской области, Колодези, Яцковка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.