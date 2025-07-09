Российские войска заняли Толстой в ДНР

Толстой находится к северу от села Поддубное (было также занято российскими подразделениями) и шоссе, ведущего в Днепропетровскую область.
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Подразделения российской группировки «Восток» заняли населенный пункт Толстой в Донецкой народной республике. Минобороны сообщило, что его взятие стало «результатом активных и решительных действий».
Толстой находится к северу от села Поддубное (было также занято российскими подразделениями) и шоссе, ведущего в Днепропетровскую область.
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