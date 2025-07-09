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Главное из брифинга Минобороны 9 июля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 9 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по военным аэродромам Украины

В ночь на 9 июля Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА большой дальности, по инфраструктуре военных аэродромов.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Российские бойцы заняли село Толстой в ДНР

Подразделения группировки «Восток» вытеснили ВСУ из населенного пункта Толстой в Донецкой Народной Республике.

Подразделения «Севера» улучшили тактическое положение

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области атаковали четыре бригады, два штурмовых полка и батальон беспилотных систем ВСУ в районах восьми населенных пунктов, в Харьковской области — нанесли удар четырем бригадам в районах населенных пунктов Ольховатка и Хатнее.

ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, девять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

«Западная» группировка улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Благодатовка Харьковской области, Колодези, Яцковка и Зеленая Долина ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: 18 автомобилей, 155-мм САУ «Krab», три станции РЭБ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и три склада боеприпасов.

Группировка «Юг» атаковала бригаду «Азов»

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам, в том числе бригаде спецназначения «Азов», в районах семи населенных пунктов ДНР.

Противник потерял до 165 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три пикапа, восемь орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

Бойцы «Центра» продвинулись в глубину обороны противника

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 13 бригад и два штурмовых полка противника в районах семи населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Филия Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» атакует противника в ДНР и Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам и полку беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Вольное Поле, Воскресенка ДНР, Темировка, Ольговское, Малиновка, Полтавка Запорожской области.

Потери ВСУ в живой силе достигли 205 человек. Также противник лишился двух танков, боевой бронированной машины, 17 автомобилей и станции РЭБ.

«Днепр» противостоит ВСУ в трех регионах

Бойцы «Днепра» ударили по девяти бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское, Плавни, Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Степовое Днепропетровской области, Антоновка и Садовое Херсонской области.

Противник потерял более 80 боевиков, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили склады боеприпасов, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 135 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • девять управляемых авиационных бомб;
  • четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 226 БПЛА самолетного типа.

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