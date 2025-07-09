Главное из брифинга Минобороны 9 июля 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по военным аэродромам Украины
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
Российские бойцы заняли село Толстой в ДНР
Подразделения группировки «Восток» вытеснили ВСУ из населенного пункта Толстой в Донецкой Народной Республике.
Подразделения «Севера» улучшили тактическое положение
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области атаковали четыре бригады, два штурмовых полка и батальон беспилотных систем ВСУ в районах восьми населенных пунктов, в Харьковской области — нанесли удар четырем бригадам в районах населенных пунктов Ольховатка и Хатнее.
ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, девять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.
«Западная» группировка улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Благодатовка Харьковской области, Колодези, Яцковка и Зеленая Долина ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: 18 автомобилей, 155-мм САУ «Krab», три станции РЭБ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» атаковала бригаду «Азов»
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам, в том числе бригаде спецназначения «Азов», в районах семи населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 165 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три пикапа, восемь орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
Бойцы «Центра» продвинулись в глубину обороны противника
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 13 бригад и два штурмовых полка противника в районах семи населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Филия Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» атакует противника в ДНР и Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам и полку беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Вольное Поле, Воскресенка ДНР, Темировка, Ольговское, Малиновка, Полтавка Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе достигли 205 человек. Также противник лишился двух танков, боевой бронированной машины, 17 автомобилей и станции РЭБ.
«Днепр» противостоит ВСУ в трех регионах
Бойцы «Днепра» ударили по девяти бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское, Плавни, Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Степовое Днепропетровской области, Антоновка и Садовое Херсонской области.
Противник потерял более 80 боевиков, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили склады боеприпасов, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 135 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- девять управляемых авиационных бомб;
- четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 226 БПЛА самолетного типа.