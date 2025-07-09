Российские средства ПВО за сутки уничтожили 226 беспилотников ВСУ

За ночь средства ПВО сбили 86 украинских дронов над Россией. В Курской области уничтожили 23 БПЛА, в Брянской — 16, в Тульской — 15. Еще по 12 — над Белгородской и Орловской областями. Четыре дрона сбили над Московским регионом, из них два летели на Москву. Также два беспилотника уничтожили в Смоленской области, еще по одному — в Воронежской и Рязанской областях.