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Российские средства ПВО за сутки уничтожили 226 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 226 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны.

Источник: РБК

Кроме беспилотников, средства ПВО уничтожили девять управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

За ночь средства ПВО сбили 86 украинских дронов над Россией. В Курской области уничтожили 23 БПЛА, в Брянской — 16, в Тульской — 15. Еще по 12 — над Белгородской и Орловской областями. Четыре дрона сбили над Московским регионом, из них два летели на Москву. Также два беспилотника уничтожили в Смоленской области, еще по одному — в Воронежской и Рязанской областях.

Больше всего от ночной атаки ВСУ пострадал город Рыльск в Курской области. Беспилотники повредили несколько зданий гражданской инфраструктуры, частные и многоквартирные дома, а также линию электропередачи. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, от атаки пострадало здание агрофирмы «Рыльская»: выбиты окна, повреждены фасады и крыши, а также сгорели внутренние помещения.

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