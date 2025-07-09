СМИ: украинцы приветствуют российские удары по ТЦК

Тем не менее Коваленко утверждает, что такие «диверсионные действия» не остановят мобилизацию на Украине, пишет WP. По его словам, большинство данных о гражданах призывного возраста давно переведены в цифровую форму. А украинцы, которые передают информацию о ТЦК, чтобы помочь России, «быстро выявляются и нейтрализуются нашими службами безопасности». По данным FT, за последний год украинские власти арестовали более 700 человек, которых обвинили в шпионаже, поджогах и взрывах, якобы организованных российской разведкой удаленно.