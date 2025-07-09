СМИ: украинцы приветствуют российские удары по ТЦК

Как пишет The Washington Post, на прошлой неделе удары были нанесены по ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге, на этой — в Запорожье и Харькове.
Интересная тенденция. Они (российская сторона) пытаются посеять сомнения и страх среди местных граждан, создавая для ТЦК образ места, которое слишком рискованно посещать.
Андрей Коваленко, глава украинского Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны, отметил, что систематические удары по ТЦК являются новой стратегией России, которая впервые применяется с начала конфликта. Однако Соломия Бобровская, депутат Верховной Рады и член Комитета по национальной безопасности и разведки, убеждена, что удары российских беспилотников по ТЦК — это способ воспользоваться народным недовольством из-за призыва, пишет Financial Times.
Вряд ли речь идет об остановке мобилизации… Возможно, это попытка вызвать у людей чувство злорадства, чтобы они сказали: «Так вам и надо!».
Судя по апрельскому опросу, проведенному агентством Info Sapiens, 77% украинцев не доверяют ТЦК. Выстроенный на Украине процесс мобилизации регулярно критикуют из-за коррупционных скандалов и множества видео в соцсетях, на которых сотрудники ТЦК «пакуют» людей прямо на улицах, нередко с применением насилия, «бусифицируют» и отправляют на фронт.
Областной военкомат в Запорожской области, согласно FT, назвал удары российскими «Геранями» «частью информационной войны» и «с прискорбием» отметил, что в некоторых случаях украинцы «поддерживают действия противника».
Тем не менее Коваленко утверждает, что такие «диверсионные действия» не остановят мобилизацию на Украине, пишет WP. По его словам, большинство данных о гражданах призывного возраста давно переведены в цифровую форму. А украинцы, которые передают информацию о ТЦК, чтобы помочь России, «быстро выявляются и нейтрализуются нашими службами безопасности». По данным FT, за последний год украинские власти арестовали более 700 человек, которых обвинили в шпионаже, поджогах и взрывах, якобы организованных российской разведкой удаленно.
Кроме того, в отличие от старых ТЦК, которые обычно расположены в муниципальных зданиях в плотной городской застройке, новые вербовочные центры на Украине имеют бомбоубежища или находятся в безопасных подземных сооружениях, отмечает WP.