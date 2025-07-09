Ветераны СВО проходят реабилитацию после сложного лечения

«Здесь ключевая проблема: лишь 4% из 32% таких пациентов имеют статус инвалида и получают господдержку. Фонд разработал программу софинансирования, обеспечивая их высокотехнологичными устройствами. Хирургическое восстановление слуха при повреждениях барабанной перепонки или слуховых косточек проводится в рамках ОМС, и пациенты возвращают слух уже через месяц. Такой комплексный подход — от высокотехнологичных операций до адресной помощи фонда — дает шанс на полноценную жизнь каждому ветерану», — поясняет Мачалов.