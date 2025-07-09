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Ветераны СВО проходят реабилитацию после сложного лечения

Благодаря передовым технологиям им возвращают возможность слышать. Реабилитацию бойцов проводят в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии ФМБА России в рамках совместного проекта с госфондом «Защитники Отечества».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Фонд «Защитники Отечества»

«Особенности боевых ранений на СВО, более 90% из которых носят минно-взрывной характер, требуют особого внимания к слуху. Команда специалистов ФМБА в 2024 году выявила, что более 400 наших ветеранов нуждаются в специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, реабилитации, слухопротезировании», — рассказал зампредседателя фонда «Защитники Отечества» по медицинской поддержке Сергей Вылегжанин.

Руководитель научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ «НМИЦО ФМБА России» Антон Мачалов сообщил, что благодаря высокотехнологичной медицинской помощи возможно восстановление слуха даже у тех, кто полностью потерял его. Доктор пояснил, что бойцы заново учатся слышать благодаря кохлеарной имплантации. Также необходимая помощь оказывается слабослышащим.

«Здесь ключевая проблема: лишь 4% из 32% таких пациентов имеют статус инвалида и получают господдержку. Фонд разработал программу софинансирования, обеспечивая их высокотехнологичными устройствами. Хирургическое восстановление слуха при повреждениях барабанной перепонки или слуховых косточек проводится в рамках ОМС, и пациенты возвращают слух уже через месяц. Такой комплексный подход — от высокотехнологичных операций до адресной помощи фонда — дает шанс на полноценную жизнь каждому ветерану», — поясняет Мачалов.

Сложные операции проводятся в Москве, Хабаровске и Астрахани, слухопротезирование производится на местах — здесь работают выездные бригады. Об этом рассказывает директор Национального центра оториноларингологии ФМБА России профессор Николай Дайхес. Он уверен, что подход, разработанный изначально для участников СВО, будет масштабирован для гражданских пациентов.

В течение года специалисты Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России осмотрели 650 участников и ветеранов СВО, а также членов их семей в 22 регионах страны. Им провели комплексное обследование состояния слуха и по необходимости — слухоречевую реабилитацию.