Помилованный член банды «Цапки» Андрей Быков погиб в зоне СВО

Как ранее сообщал «Ъ», Андрей Быков, отбывавший наказание за совершение преступлений в составе банды «Цапки», в сентябре 2023 года заключил годовой контракт с Министерством обороны РФ, что давало ему право на помилование. Быков, воевавший в составе штурмового подразделения, в ноябре 2023 года получил тяжелое ранение ноги и был направлен в госпиталь в Донецке. Во время лечения его навещала Надежда Цапок, их совместные фотографии появлялись в пабликах станицы Кущевской. Восстановившись после лечения, Андрей Быков вернулся в зону боевых действий, а затем продлил контракт с Минобороны еще на один год.