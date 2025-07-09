Что военкоры говорят об ударах «Кинжалами» и БПЛА по аэродромам ВСУ

По словам военкора Евгения Линина, как полноценного вида войск авиации у Украины больше не существует. Линин допускает, что на вооружении ВСУ остаются ограниченное число Су-27, МиГ-29, Су-24, Су-25 и учебные машины Л-39 — все это советская техника, состояние которой можно описать как «удовлетворительное, но не более того». Часть из этих самолетов сохранилась со времен СССР, часть была закуплена у третьих стран, входивших ранее в Варшавский договор. Также Украина имеет, по разным данным, от 8 до десяти F-16, поставленных Западом, однако их применение ограничено.