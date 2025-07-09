Что военкоры говорят об ударах «Кинжалами» и БПЛА по аэродромам ВСУ

В операции применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники большой дальности. По данным российского военного ведомства, цель достигнута — все назначенные объекты поражены.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщали, что атакам подверглись аэродромы в Гостомеле, Полтаве, Житомире, а также объекты в районах Харькова, Львова, Конотопа, Миргорода, Нежина, Луцка и других пунктах. Удары были нанесены в ответ на действия украинских сил против гражданской инфраструктуры России.
Разведка — ключ к эффективности
Военный корреспондент медиагруппы «Комсомольская правда» Александр Коц обратил внимание на изменение тактики российских сил в последнее время. По его словам, на аэродроме Староконстантинов базируются носители западных ракет типа Scalp и Storm Shadow, среди которых модернизированные Су-24. Военкор также сообщил, что этот аэродром рассматривался как возможная точка базирования F-16.
Я был в бункерах под аэродромом «Гостомель» под Киевом. Он, пожалуй, мог бы выдержать и ядерный удар. Такие склады могут использоваться под хранение западных ракет и планирующих авиабомб.
Коц отмечает, что такие объекты оснащены мощными железобетонными укрытиями, способными защитить авиацию от большинства ударов. Однако теперь появилась возможность поражать самолеты и боеприпасы в момент их наибольшей уязвимости — при погрузке или разгрузке. Это стало возможным благодаря усиленной разведке и наблюдению. «Раньше мы распыляли усилия на десятки целей одновременно. Сегодня фокусируемся на одной — и именно это дает результат», — заявил он.
Аэродромы с F-16
По словам военкора Евгения Линина, как полноценного вида войск авиации у Украины больше не существует. Линин допускает, что на вооружении ВСУ остаются ограниченное число Су-27, МиГ-29, Су-24, Су-25 и учебные машины Л-39 — все это советская техника, состояние которой можно описать как «удовлетворительное, но не более того». Часть из этих самолетов сохранилась со времен СССР, часть была закуплена у третьих стран, входивших ранее в Варшавский договор. Также Украина имеет, по разным данным, от 8 до десяти F-16, поставленных Западом, однако их применение ограничено.
Военный эксперт обращает внимание, что ВСУ в основном используют F-16 для отстрела крылатых ракет воздушного базирования Scalp и Storm Shadow, а в редком случае в качестве самолетов-истребителей ПВО — для сбития БПЛА, таких как «Герань-1», «Герань-2».
Это как стрелять из пушки по воробьям. Сбивать дроны «Герани» с помощью F-16 крайне неэффективно. Приходится тратить дорогие ракеты, что экономически невыгодно.
Линин указывает на важную роль участившихся ударов авиацией, «Искандерами» и «Калибрами» по военным аэродромам. Как подчеркнул в разговоре с Новостями Mail военкор, F-16 требуют особых условий и чувствительны к покрытию взлетно-посадочной полосы. Любые повреждения покрытия приводят к нарушению боевых и технических качеств этих самолетов.
Коллапс ПВО Украины
Военный корреспондент Елена Соколова считает, что Россия перешла к комбинированному применению дронов и ракет, чтобы максимально перегрузить систему противовоздушной обороны Украины и создать условия для поражения глубоко эшелонированных объектов.
Соколова также говорит об изменении географии атак: «Удары сместились на запад — в Луцк и Озерное, где ВСУ сосредоточили логистику».
Россия демонстрирует способность наносить массовые высокоточные удары. Уничтожение аэродромов подрывает возможности ВСУ по воздушной разведке и ударам. Если темп атак сохранится, это может привести к коллапсу системы ПВО Украины в течение нескольких недель.
По ее мнению, уничтожение ремонтных мощностей, таких как завод «Мотор» в Луцке, складов ГСМ, ангаров и взлетно-посадочных полос создает серьезные трудности для восстановления парка украинской авиации.