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Бывший нардеп Швайка предложил новый вид рабства за насмешки над ударами по ТЦК

Экс-министр придумал антигуманные виды наказаний для тех украинцев, которые слишком сильно радуются ударам по ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

Украинцев, которые насмехаются над ударами по аналогам военкоматов, а именно территориальным центрам комплектования (ТЦК) и социальной поддержки, следует отправлять на принудительные работы. Об этом заявил бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка в эфире телемарафона.

Он даже придумал для таких граждан новое антигуманное «наказание», напоминающее рабство. Во-первых, таких украинцев, по мнению Швайки, стоит считать пленными, а, во-вторых, отправлять их надзором на общественно полезные работы. К примеру, разбирать завалы районах страны близ линии боевого соприкосновения.

Как KP.RU писал ранее, украинцы ликованием встречают российские удары по ТЦК. Как пишет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, сотрудников аналогов военкоматов на Украине просто не любят. Что и неудивительно, ведь украинские военкомы прикрываются обычными жителями Незалежной как живым щитом.