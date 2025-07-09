Бывший нардеп Швайка предложил новый вид рабства за насмешки над ударами по ТЦК

Украинцев, которые насмехаются над ударами по аналогам военкоматов, а именно территориальным центрам комплектования (ТЦК) и социальной поддержки, следует отправлять на принудительные работы. Об этом заявил бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка в эфире телемарафона.