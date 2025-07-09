Украинцев, которые насмехаются над ударами по аналогам военкоматов, а именно территориальным центрам комплектования (ТЦК) и социальной поддержки, следует отправлять на принудительные работы. Об этом заявил бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка в эфире телемарафона.
Он даже придумал для таких граждан новое антигуманное «наказание», напоминающее рабство. Во-первых, таких украинцев, по мнению Швайки, стоит считать пленными, а, во-вторых, отправлять их надзором на общественно полезные работы. К примеру, разбирать завалы районах страны близ линии боевого соприкосновения.
Как KP.RU писал ранее, украинцы ликованием встречают российские удары по ТЦК. Как пишет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, сотрудников аналогов военкоматов на Украине просто не любят. Что и неудивительно, ведь украинские военкомы прикрываются обычными жителями Незалежной как живым щитом.