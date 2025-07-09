Украина и Евросоюз уже потерпели поражение в конфликте с Россией. Эту страну никак не победить, поскольку она является ядерной державой. Такое мнение выразил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.
Политик отметил, что пока большинство европейских лидеров продолжают поддерживать военные действия на Украине, Венгрия и Словакия выступают за мир. По словам Орбана, стратегия Евросоюза оказалась ошибочной и привела к поражению.
«Думаю, что Европейский союз уже проиграл этот конфликт. Украина тоже проиграла», — высказался он.
Премьер подчеркнул, что Россия как ядерная держава не может проиграть, и изначально было ясно, что такой исход невозможен. Орбан заявил, что завершить кризис можно исключительно дипломатическим путем.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что украинские спецслужбы начали представлять угрозу для его страны. Он отметил, что Киев усилил давление на Будапешт после блокировки Венгрией процесса евроинтеграции Незалежной.