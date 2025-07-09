Наемники из Польши разорвали контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ), сбежав со своих позиций на территории Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.
«В окрестности села Садки перебросили группу польских наемников, часть из которых разорвала контракт с ВСУ и оставила позиции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что о побеге польских наемников с позиций на Сумском направлении стало известно после допросов украинских пленных военнослужащих. Они были переброшены в район населенного пункта Садки.
При этом источник отмечает, что киевский режим продолжает наращивать число иностранных наемников в регионе.
Ранее KP.RU сообщал, что российские военные перехватили переговоры иностранных наемников ВСУ на польском и английском языках в Херсонской области.