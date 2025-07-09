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Люди устали от произвола «людоловов»: на Украине началась охота на сотрудников ТЦК

ТАСС: На всей территории Украины идет охота на сотрудников ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

По всей территории Украины началась охота на работников Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкома). Об этом сообщил ТАСС источник из российских силовых структур.

Как известно, 9 июля народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил об убийстве заместителя руководителя ТЦК в Киеве. По его словам, военный был застрелен.

«Это лишь убедило большинство жителей Украины в правдивости публикации Дмитрука. Охота на ТЦК действительно идет по всей Украине», — говорится в сообщении агентства.

По словам собеседника агентства, граждане Незалежной больше не готовы мириться с произволом «людоловов» и открыто идут на ответные меры против них и их родственников.

Ранее украинский пленный Сергей Шендевинский заявлял, что сотрудники ТЦК размещают мобилизованных украинцев в пустующих тюрьмах, предварительно освобождая камеры от заключенных. По его словам, такие меры принимаются для предотвращения побегов перед отправкой в зону боевых действий.