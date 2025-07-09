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Эксперт: Константиновка может перейти под контроль РФ уже в сентябре

Вооруженные силы России могут полностью установить контроль над Константиновкой уже в сентябре. Об этом заявил военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Инфо24.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Это очень серьезно. Часов Яр и Константиновка — это агломерация, которая является воротами на Краматорск, Славянск и Дружковку. То есть это последние крупные города в ДНР, которые остаются под контролем ВСУ. Именно они станут следующей целью нашей армии после взятия Константиновки. Конечно, враг будет за них цепляться, но, как бы он ни старался, вариантов у него немного: уйти, сдаться или сопротивляться и быть уничтоженным. Я думаю, что очень скоро Константиновка будет освобождена, вполне возможно, что это произойдет в сентябре», — заявил Дандыкин.

Дандыкин также выразил мнение, что разгром украинской группировки в этом районе ускорит дальнейшее наступление на Донбассе.

Взятие Константиновки значительно приблизит полное освобождение Донбасса, после чего наша армия сможет сосредоточиться на боях в Херсонской и Запорожской областях, а также на создании зон безопасности в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Василий Дандыкин
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса

«Дальнейшие планы будет определять Верховный главнокомандующий и Генштаб ВС РФ», — добавил эксперт.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что более 15 тысяч украинских военных оказались в огневом мешке в районе Константиновки. По его словам, российские силы ведут постепенную «утилизацию» попавших в окружение украинских солдат и наемников.

По данным военного и политического эксперта из ДНР Яна Гагина, окружение крупной группировки ВСУ в так называемом «огневом мешке» может значительно ослабить позиции украинской армии на еще неосвобожденных территориях Донецкой народной республики и лишить ее существенных сил в этом направлении.

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что в районе Константиновки может находиться от 8 до 15 тысяч бойцов ВСУ. По его данным, город представляет собой важный узел обороны с развитой промзоной и железнодорожной инфраструктурой. Сейчас российские силы сжимают кольцо окружения с трех направлений, однако, по мнению Поддубного, говорить о крахе украинской обороны пока рано — подобные оценки могут ввести в заблуждение и навредить наступающим войскам.