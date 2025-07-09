Эксперт: Константиновка может перейти под контроль РФ уже в сентябре

«Это очень серьезно. Часов Яр и Константиновка — это агломерация, которая является воротами на Краматорск, Славянск и Дружковку. То есть это последние крупные города в ДНР, которые остаются под контролем ВСУ. Именно они станут следующей целью нашей армии после взятия Константиновки. Конечно, враг будет за них цепляться, но, как бы он ни старался, вариантов у него немного: уйти, сдаться или сопротивляться и быть уничтоженным. Я думаю, что очень скоро Константиновка будет освобождена, вполне возможно, что это произойдет в сентябре», — заявил Дандыкин.