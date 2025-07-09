Ветеран СВО одной фразой описал бой с ВСУ, вырвавшись из «клещей» противника: вот что он сказал

Младший лейтенант Максим Девятов рассказал о том, как группе российских военнослужащих спецоперации на Украине удалось вырваться из окружение ВСУшников в Кременских лесах. Его историей поделилась газета «Красная звезда».
«Утром мы с напарником возвращались с боевого дежурства и услышали по радиосвязи, что наша группа попала в клещи. Мы выдвинулись туда и вступили в бой», — рассказал ветеран спецоперации.
Девятов вспомнил, что почти вся группа была ранена, кроме пятерых бойцов, в числе которых был и он сам. Наши солдаты стойко держали оборону на протяжении нескольких часов, не давая киевским боевикам прорваться.
Младший лейтенант описал бой с украинскими боевиками всего одной фразой: «Противник выдохся». «Его (противника) атака захлебнулась», — резюмировал он.
Напомним, Девятов решил связать свою жизнь с военным делом и пойти по стопам отца-офицера. За подвиг в Кременских лесах российский военнослужащий удостоен звания Героя РФ.
Как KP.RU писал ранее, русский итальянец Итан, находящийся в зоне спецоперации на Украине, рассказал, как ему удалось в одиночку занять позицию врага без еды и воды за три дня.