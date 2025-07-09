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ТАСС опубликовало кадры из украинского крематория, где сжигают тела военных ВСУ

В крематории Тернопольской области сжигают тела военных ВСУ, переданные Россией в ходе обмена.

Источник: Комсомольская правда

Агентство ТАСС опубликовало кадры, сделанные с камеры видеонаблюдения, по предварительным данным, сделанное в крематории Тернопольской области. Сообщается, что там специалисты сжигают тела военных ВСУ, которые недавно передала Киеву российская сторона.

Сотрудникам агентства рассказали в силовых структурах, что Киев специально совершает это, лишь бы не выплачивать компенсацию семьям киевских боевиков.

Напомним, что российская сторона, по словам помощника президента России Владимира Мединского, передала Украине 6 060 тел военных ВСУ. России же вернули 78 погибших бойцов Вооруженных сил РФ.

Как KP.RU писал ранее, по всей территории Украины началась охота на работников ТЦК. Граждане Незалежной больше не готовы мириться с произволом «людоловов» и открыто идут на ответные меры против них и их родственников.

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