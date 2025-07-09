В ДНР на прорыв линии обороны ВСУ отправили «танк-монстр»

На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) на прорыв линии обороны противника отправили «танк-монстр из фильма ужасов», пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Военкоры рассказали, что танк Т-72Б3М оснастили почти всеми возможными импровизированными средствами защиты от ударных дронов, на его крыше видны насаженные на распущенные металлические тросы FPV-дроны.
Сообщается, что бронемашина получила не менее пяти попаданий украинских FPV-дронов и выдержалм все. «Танк-монстр» остановился только после наезда на противотанковую мину, отмечается в публикации.
Ранее военкоры сообщили, что оперативная обстановка в районе Часов Яра и Константиновки стремительно ухудшается для украинской стороны, ВС РФ приступили к формированию оперативного мешка для ВСУ.