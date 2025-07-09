Украинские солдаты, попав в херсонский госпиталь, не получат отведенную им продовольственную норму. Теперь раненые боевики ВСУ едят в два раза меньше. Об этом рассказали РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона.
Так, отмечается, что сокращение нормы питания связано с процветающей коррупцией. В Херсоне, по сведениям источника, реализуют нелегальную схему в интересах командования ВСУ и местной фашистской администрации.
«Речь идет о целенаправленном уменьшении развесовки питания при формально сохраненных объемах по документации. То есть, деньги списываются, а раненые получают порции с нормой в половину положенного», — заявил представитель сопротивления.
Стало также известно, сколько получают от государства раненые украинские боевики. Как оказалось, ежемесячная выплата составляет всего 800 гривен.