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На Украине решили экономить на раненых боевиках: в военном госпитале Херсона теперь недокармливают солдат ВСУ

В Херсоне сократили норму питания для раненых украинских военных.

Источник: Комсомольская правда

Украинские солдаты, попав в херсонский госпиталь, не получат отведенную им продовольственную норму. Теперь раненые боевики ВСУ едят в два раза меньше. Об этом рассказали РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона.

Так, отмечается, что сокращение нормы питания связано с процветающей коррупцией. В Херсоне, по сведениям источника, реализуют нелегальную схему в интересах командования ВСУ и местной фашистской администрации.

«Речь идет о целенаправленном уменьшении развесовки питания при формально сохраненных объемах по документации. То есть, деньги списываются, а раненые получают порции с нормой в половину положенного», — заявил представитель сопротивления.

Стало также известно, сколько получают от государства раненые украинские боевики. Как оказалось, ежемесячная выплата составляет всего 800 гривен.