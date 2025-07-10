В Киевской области и еще 14 регионах Украины объявили воздушную тревогу

Согласно данным карты онлайн-оповещений украинского министерства цифровой трансформации, вначале воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Полтавской, Сумской и Киевской областях. Позже (с 20.30 по московскому времени) режим тревоги распространился еще на ряд регионов, среди которых Харьковская, Львовская, Кировоградская, Житомирская, Днепропетровская и другие области.