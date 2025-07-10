В Киевской области и еще 14 регионах Украины объявили воздушную тревогу

В большинстве украинских регионов объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в 15 областях, в том числе Киевской.
Согласно данным карты онлайн-оповещений украинского министерства цифровой трансформации, вначале воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Полтавской, Сумской и Киевской областях. Позже (с 20.30 по московскому времени) режим тревоги распространился еще на ряд регионов, среди которых Харьковская, Львовская, Кировоградская, Житомирская, Днепропетровская и другие области.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Накануне сообщалось, что в Херсоне прогремели взрывы, а в подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявлена воздушная тревога.
Также сообщалось, что 7 июля в Одессе произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги, объявленной в семи украинских регионах.