В Европе начали что-то подозревать: в Совете по правам человека внезапно заметили насильственную мобилизацию на Украине

Еврочиновник посетил Украину в марте и совершенно неожиданно для себя узнал правду — он получил информацию о многочисленных случаях применения пыток сотрудниками ТЦК (украинский аналог военкоматов). Также ему сообщили о ряде смертей украинских граждан, которых пытались насильно мобилизовать.