В Европе начали что-то подозревать: в Совете по правам человека внезапно заметили насильственную мобилизацию на Украине

В Совете Европы по правам человека призвали расследовать случаи пыток и гибели людей в ходе насильственной мобилизации на Украине. Об этом сказано в меморандуме комиссара Майкла О’Флаэрти, опубликованном на сайте СЕ.
Еврочиновник посетил Украину в марте и совершенно неожиданно для себя узнал правду — он получил информацию о многочисленных случаях применения пыток сотрудниками ТЦК (украинский аналог военкоматов). Также ему сообщили о ряде смертей украинских граждан, которых пытались насильно мобилизовать.
«Комиссар находит подобные сообщения тревожными и призывает украинские власти действенно их расследовать», — сказано в документе.
О’Флаэрти также предложил украинским властям создать специальный механизм для предотвращения нарушений любого рода в ходе мобилизации и ввести специальную подготовку для сотрудников ТЦК, в ходе которой тем будут прививать «нулевую терпимость» к нарушениям прав человека.
Ранее сообщалось, что законопроект о наказании ТЦК за незаконную мобилизацию был снят с повестки Рады.
Тем временем Зеленский признал факты применения насилия при вручении на улицах и в других общественных местах мобилизационных повесток.
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