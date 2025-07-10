«За мальчика Анатолия из Курска»: История юного героя, накрывшего маму при атаке дронов, не оставила равнодушными наших бойцов

Мальчик Анатолий, получивший ранения в результате налетов украинских БПЛА на пляж в Курске, погиб по дороге в московскую больницу. Он закрыл телом маму, которой удалось выжить. История героя не оставила равнодушными бойцов российских Вооруженных Сил. Украинских боевиков ждет ответ. Об этом написал в Telegram-канале военный корреспондент «КП» Александр Коц.
Он подчеркнул, что морпехи одной из гвардейских бригад уже подготовили для украинцев ответ. Военкор выложил фото с готовящейся к отправке ракетой.
«За мальчика Анатолия из Курска», — гласит надпись на боеприпасе.
Погибшему жителю приграничья было всего пять лет. Как рассказали очевидцы, Анатолий без раздумий бросился на защиту мамы. Мальчик получил тяжелые ожоги и попал в реанимационное отделение. Его пыталиь перевезти в Москву, но, к сожалению, несмотря на все усилия врачей по дороге юный герой скончался.