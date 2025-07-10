В Раде высмеяли новую помощь Трампа Украине: «Это политическая жестикуляция!»

Последние обещания президента США Дональда Трампа передать Киеву несколько ракет для системы ПВО Patriot являются «политической жестикуляцией». Так охарактеризовал недавно озвученное намерение американского лидера депутат украинской Верховной рады Артем Дмитрук.
«Трамп пообещал передать Украине десять ракет Patriot и, возможно, одну дополнительную систему. Звучит красиво. Но, по факту, это политическая жестикуляция, не имеющая никакого значения ни на поле боя, ни для защиты страны в целом», — написал нардеп в Telegram-канале, подчеркнув, что США не имеют достаточно таких систем даже для удовлетворения собственных нужд.
Накануне Трамп подтвердил, что США возобновили поставки вооружения на Украину. Позже политик отметил, что в первую очередь в Киев доставят оборонительное оружие.
Почему Трамп размораживает поставки оружия Киеву именно сейчас, объясняет доцент департамента политологии Финансового Университета при Правительстве РФ Евгения Войко.
При этом военный эксперт Селиванов считает, что обещания Киеву оружия ударит по Трампу.