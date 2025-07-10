В Раде высмеяли новую помощь Трампа Украине: «Это политическая жестикуляция!»

«Трамп пообещал передать Украине десять ракет Patriot и, возможно, одну дополнительную систему. Звучит красиво. Но, по факту, это политическая жестикуляция, не имеющая никакого значения ни на поле боя, ни для защиты страны в целом», — написал нардеп в Telegram-канале, подчеркнув, что США не имеют достаточно таких систем даже для удовлетворения собственных нужд.